Crisi idrica e agricoltura, incontro al Comune di Sciacca con il Consorzio Bonifica 3

Il lago Arancio ha una disponibilità per gli usi irrigui in agricoltura del comprensorio saccense che permetterà di irrigare i campi per le prossime settimane. È quanto emerso nel corso di un incontro con il commissario del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 Baldo Giarraputo convocato dall’Amministrazione comunale e che si è svolto ieri nella Sala Giunta del Comune di Sciacca. L’incontro è stato presieduto dall’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino. Presenti il sindaco di Menfi Vito Clemente, il sindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo, i consiglieri comunali di Sciacca Paolo Mandracchia, Lorenzo Maglienti e Alessandro Curreri, rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categoria degli agricoltori (CoopAgri, Movimento spontaneo degli Agricoltori, Uci).

L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione idrica, sulla disponibilità di acqua a favore del comparto agricolo, sugli interventi in corso a vari livelli per fronteggiare la crisi, per illustrare aiuti e benefici. I rappresentanti degli agricoltori hanno manifestato preoccupazione ed evidenziato le difficoltà di questa fase acuta di emergenza con produzioni danneggiate dalla siccità chiedendo garanzie sia per il presente e sia per il futuro e maggiore attenzione nella distribuzione per quei territori che hanno coltivazioni che necessitano di maggiore acqua rispetto ad altre.

Il commissario del consorzio di Bonifica Agrigento 3 Baldo Giarraputo ha detto anche che dal 15 settembre si attiverà il sistema di utilizzo delle acque reflue del depuratore di Castelvetrano per il comprensorio trapanese. E che si farà lo stesso intervento, nei prossimi mesi, con le acque reflue del depuratore di Sciacca aumentando così la disponibilità destinata all’irrigazione dei campi. Rispondendo a una precisa richiesta dei rappresentanti degli agricoltori, il commissario Giarraputo ha anche dato la propria disponibilità alla distribuzione di acqua per usi irrigui anche il sabato fino alle ore 17.

“La situazione – dice l’assessore Francesco Dimino – rimane molto difficile. L’incontro di ieri, convocato dopo il disservizio dello scorso sabato, è servito a chiarire alcuni aspetti e a ricevere le risposte ai dubbi e alle preoccupazioni. Ringrazio il commissario Giarraputo per avere accolto l’invito per partecipare a un confronto diretto con i vertici istituzionali e con gli interessati, con chi sta vivendo una situazione davvero drammatica e non riesce a programmare le prossime produzioni. L’irrigazione per il comprensorio saccense è comunque garantita nonostante la grave crisi in atto. Alla fine ci siamo trovati tutti d’accordo su un punto fondamentale per la sopravvivenza dell’agricoltura: finita la siccità, nessuno a tutti i livelli deve mettere da parte il problema, ma si deve continuare a progettare e realizzare infrastrutture adeguate per impedire che nel futuro, con un clima ormai mutato, possano verificarsi simili e gravissime emergenze”.

L’assessore Francesco Dimino comunica ai produttori agricoli che nei prossimi giorni uscirà una misura di finanziamento del Dipartimento regionale dell’Agricoltura rivolta ai singoli imprenditori agricoli ma anche ai Comuni per la realizzazione di infrastrutture idriche.