Democrazia partecipata, decretati i tre progetti vincitori a Sciacca

Decretati i tre progetti vincitori della cosiddetta “Democrazia Partecipata”, con un finanziamento complessivo di 15.620 euro per il comune di Sciacca. Sono i progetti che hanno ricevuto più voti di preferenza dai cittadini che hanno risposto all’avviso dello scorso mese di settembre dal dirigente ad interim del I Settore Manlio Paglino. Tra undici proposte, sono risultate prime in graduatoria quelle presentate in ordine da Stefano Scaduto, Giovanni Monastero e Antonino Ciaccio. Nel dettaglio: La prima proposta progettuale prevede “la collocazione di formelle di terracotta decorata nelle quali sono riportati gli odonimi delle vie, piazze o cortili del quartiere di Sant’Agostino-Sciacca Est” (importo assegnato per la realizzazione: 5.318 euro). La seconda proposta progettuale prevede “l’acquisto di un campo da basket metà campo 3vs3 amovibile da mettere a disposizione della comunità in qualsiasi luogo” (importo assegnato per la realizzazione: 5.318 euro). La terza proposta progettuale “è finalizzata all’abbellimento e miglioramento della funzionalità del mercato del contadino presso lo stadio comunale, mediante posizionamento di un gazebo nello spazio al centro tra le casette in modo da avere una zona ombreggiata. Si aggiunge la stampa di materiale pubblicitario” (importo assegnato per la realizzazione: 5.000 euro). “Sono contento – dice l’assessore al Turismo e alla Promozione Strategica del Territorio Francesco Dimino – della grande partecipazione dei cittadini che si sono sentiti coinvolti e hanno espresso la propria preferenza scegliendo, tra tanti progetti interessanti e utili proposti nell’ultimo bando, su cosa realizzare per migliorare e valorizzare la nostra città. Un segno di rinnovata fiducia nei confronti di uno strumento di autentica democrazia partecipata, sia nel momento della proposta che in quello della scelta, affidato esclusivamente ai cittadini”. Operativamente, della fase esecutiva si occuperà il dirigente del V Settore Aldo Misuraca.