Grave incidente stradale per una saccense in provincia di Udine

Una giovane saccense di 25 anni, le cui iniziali sono F.P., di professione parrucchiera, è rimasta coinvolta in un incidente in provincia di Udine ed ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La ragazza viaggiava su una Fiat Panda assieme ad un coetaneo residente a Cervignano del Friuli quando l’auto si è schiantata contro un albero lungo la statale 352, nei presi di Aquileia, in provincia di Udine. La saccense ha riportato diverse fratture. Più grave la condizione del ragazzo che è in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, la Fiat Panda sarebbe uscita di strada nel tentativo di evitare un’auto che procedeva in direzione opposta e si trovava in fase di sorpasso. Tra l’altro, nell’impatto contro il platano la macchina si è incendiata. I due giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. L’auto che avrebbe provocato l’incidente non si è fermata a prestare soccorso. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.