Il saccense Ismail Perrone campione regionale di Cross corto

Ieri a Maletto (Ct) si è svolta la 2^ prova regionale del Campionato individuale e di società di cross agonistico Fidal dove di assegnavano i titoli regionali. Nella gara individuale di Cross corto km. 3, ancora un successo del mezzofondista saccense Ismail Perrone che per il secondo anno consecutivo si laurea campione regionale della categoria promesse.

Perrone, tesserato per la Siracusatletica, è arrivato a questo primo importante appuntamento in un ottimo stato di forma, grazie ad una prima parte di preparazione fatta in altura a Ifran in Marocco. Soddisfatto della prestazione e della costante crescita del suo allievo, il professore Tommaso Ticali. Con questo successo Ismail Perrone si è qualificato per i campionati italiani di Cross che si svolgeranno il 15 e 16 marzo a Cassino.