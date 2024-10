La ztl nel centro storico, l’associazione Sciacca Turismo: “Esperienza positiva” 

Maggior ordine della città, più pulizia, meno smog, più visitatori, miglioramento netto della qualità della vita. Per l’Associazione “Sciacca Turismo” è da valutare positivamente il programma Ztl estiva che si è concluso ieri.

“Nel corso di questi mesi i nostri associati hanno invitato i loro clienti ad esprimere un giudizio sulla mobilità urbana estiva – dice il presidente Ezio Bono – ed il risultato conferma ciò che diciamo da tempo, ovvero che bisogna guardare alla pedonalizzazione per la crescita del nostro centro storico”. “C’è inoltre una novità importante emersa in città con l’istituzione della Ztl in centro storico – continua Bono – quella che molti ospiti delle nostre strutture hanno trascorso più tempo a Sciacca. In passato dormivano da noi e poi, durante il giorno, visitavano le città vicine. Oggi, con il centro storico pedonalizzato, dedicano le loro giornate anche alla conoscenza delle bellezze artisttiche e monumentali di cui Sciacca dispone e rimangano a pranzo e cena. Si deve ancora migliorare – aggiunge – ma l’esperienza estiva ci consente di affermare con certezza che il “rodaggio” è stato positivo e che bisogna proseguire con coraggio su questa strada”.

Vista la presenza in città ancora di tanti turisti e la previsione di altre manifestazioni importanti come “Le vie dei tesori”, “Sciacca Turismo” invita l’amministrazione comunale a confermare l’idea di una Ztl ogni settimana dal venerdi alla domenica, modificando l’orario di disattivazione del sistema, anticipandolo a mezzanotte. “Valuteremo poi successivamente – conclude Bono – anche la proposta per l’estate 2025 di ampliare la Ztl nelle ore mattutine, offrendo ai visitatori un’altra opportunità di vivere il centro storico ed agli operatori economici di avere più clienti”.