L’azienda Futuris si aggiudica il bando per la realizzazione del Carnevale 2024

La società Futuris srls si aggiudica il bando del comune di Sciacca per l’organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione del Carnevale di Sciacca in programma il 10, 11 17, 18 Febbraio 2024. A seguito della riunione della Commissione, nominata dal Comune di Sciacca per valutare le offerte pervenute a seguito dell’avviso pubblico, tenutasi martedì 12 dicembre 2023 la società Futuris srls è stata individuata come migliore offerente.

Futuris srls, società fondata da Giuseppe Corona e Antonio Di Marca, si occupa dal 2014 di produzione di eventi. Vanta collaborazioni importanti nel mondo del booking e dei brand, con un portfolio clienti di rilievo nazionale. Futuris giunge nel 2024 al suo decimo anniversario; nel suo percorso si è imposta sul mercato nell’ideazione, organizzazione e produzione di eventi, tra i quali dieci edizioni di Azzurro Food Festival, due edizioni del Green Valley Pop Fest con Radio 105, e sei edizioni del Carnevale di Sciacca, oltre a tanti concerti ed eventi live con artisti di fama nazionale.

Nei prossimi giorni Futuris terrà una conferenza stampa per comunicare i primi dettagli del Carnevale di Sciacca 2024. Seguirà comunicazione ufficiale.