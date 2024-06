L’incendio al ristorante “Al Porticello”, trovato anche amianto

Una parte della copertura del ristorante-pizzeria “Al Porticello” di Sciacca, completamente distrutto ieri da un incendio, era composta di eternit. Sono in corso le verifiche del caso, considerato il fatto che l’amianto è un materiale particolarmente delicato e pericoloso. Sono giunti a Sciacca i tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), per disporre gli interventi necessari in materia di bonifica della zona. Il sindaco Fabio Termine si appresta ad incaricare una ditta specializzata per la rimozione di tutti i residui di eternit.

Sarebbero in corso di valutazione, inoltre, provvedimenti di protezione civile per il mantenimento dell’evacuazione delle residenze circostanti. Il proprietario del ristorante Ignazio Marino chiarisce intanto che l’esplosione di ieri pomeriggio, avvenuta durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, avrebbe riguardato un fusto di birra, e non una bombola di gas per come si era appreso originariamente. Sulle cause dell’incendio di ieri sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, che al momento propenderebbero per un episodio accidentale.