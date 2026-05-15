Maxi controllo del territorio a Sciacca: tutti i risultati

Nei giorni del 10, 12 e 13 maggio 2026, la Polizia di Stato ha effettuato mirati servizi di controllo straordinario del territorio a Sciacca, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e il contrasto ai fenomeni criminali nell’intera provincia. L’attività è stata coordinata dal personale del Commissariato di P.S. di Sciacca (U.C.T., Polizia Amministrativa e Anticrimine), coadiuvato dagli equipaggi della sezione Polizia Stradale di Agrigento e del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati di tipo predatorio, dello spaccio e dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, nonché al controllo degli esercizi commerciali, ha permesso di raggiungere importanti risultati. Nel corso delle attività sono state controllate 392 persone, alcune delle quali con pregiudizi penali, e 181 veicoli, due dei quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. I controlli su strada, eseguiti attraverso 23 posti di controllo, hanno portato alla contestazione di 7 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e al ritiro di 4 carte di circolazione. Inoltre, gli agenti hanno effettuato 52 verifiche nei confronti di soggetti sottoposti a misure sostitutive, alternative, di prevenzione, di sicurezza, cautelari o di detenzione domiciliare, e hanno effettuato controlli in 2 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.L’intensificazione dei controlli conferma ancora una volta l’impegno di tutte le Forze di Polizia in campo e degli enti locali nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul territorio.