Maxi furto di cavi a Sciaccamare, danni per 100 mila euro 

Ladri in azione nel complesso turistico Sciaccamare. Ignoti, approfittando della chiusura della struttura per qualche giorno, sono riusciti ad intrufolarsi e portare via cavi in rame mandando in tilt l’intero sistema elettrico. Secondo una prima ricostruzione il danno ammonterebbe a circa 100 mila euro. A fare la scoperta è stato il manager del villaggio turistico alla riapertura.

Al dipendente non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare il furto. È probabile che il colpo sia stato messo a segno da più persone nella settimana tra il 5 ed il 12 dicembre, periodo in cui la struttura è rimasta chiusa. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sciacca che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.