Migranti, sbarchi fantasma a Sciacca

Trascinate dalle correnti, due piccole barche abbandonate si sono arenate nelle scorse ore a Sciacca (Agrigento): una al Lido, l’altra in località Coda della Volpe, ad un centinaio di metri dal porto peschereccio. Un terzo barchino è arrivato, sempre oggi, anche sulla spiaggia di Triscina, località balneare del comune di Castelvetrano (Trapani). Per la Guardia costiera, che ha già attivato le procedure di bonifica dei luoghi, si tratta di relitti che, verosimilmente, hanno trasportato migranti in alcuni dei numerosi sbarchi che si stanno verificando nell’ultimo periodo.

Sono in corso ricerche sulla terraferma per individuare, eventualmente, persone che abbiano viaggiato con questi natanti. Proprio in questa parte di litorale, tra il Trapanese e l’Agrigentino, negli ultimi anni si sono registrati numerosi ‘sbarchi fantasma’ di migranti i quali, una volta intercettati, non sono stati in grado di indicare a polizia e carabinieri informazioni sul mezzo che li aveva trasportati.