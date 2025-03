“Plasmare insieme il futuro”, WWF incontra studenti del liceo “Fermi” di Sciacca

Nell’ambito del progetto Erasmus+ “Plasmare insieme il futuro e il mondo in modo sostenibile e guidare il cambiamento”, il Liceo Linguistico Enrico Fermi ha avuto l’onore di ospitare il presidente del WWF Sicilia Prof. Giuseppe Mazzotta per un incontro dedicato alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità. L’evento, organizzato con il supporto della Prof.ssa Maria Miceli, ha coinvolto attivamente gli studenti, sensibilizzandoli sulle sfide ambientali globali e sulle azioni concrete per un futuro più verde.

Durante l’incontro, il prof. Mazzotta del WWF ha illustrato la missione e le attività dell’associazione, sottolineando l’importanza della conservazione della biodiversità, della lotta ai cambiamenti climatici e della riduzione dell’inquinamento.

Ma il progetto non si è fermato alla teoria: subito dopo l’incontro, gli studenti, guidati dal Prof. Giuseppe Mazzotta, si sono impegnati in un’attività concreta di raccolta dei rifiuti nei pressi della scuola. Organizzati in gruppi, hanno suddiviso i rifiuti in carta, plastica, metalli, vetro e indifferenziato, mettendo in pratica i principi della raccolta differenziata e della sostenibilità.

Al termine della giornata, gli studenti sono rientrati a scuola, dove hanno ricevuto un caloroso saluto dalla Preside, Maria Paola Raia, elogiando il loro impegno e sottolineato il valore educativo di iniziative come questa.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per tradurre in azioni concrete i valori della sostenibilità, dimostrando che il cambiamento è possibile solo attraverso la consapevolezza e l’impegno collettivo. Grazie al progetto “Plasmare insieme il futuro”, gli studenti del Liceo Enrico Fermi hanno dimostrato che ognuno può fare la propria parte per costruire un mondo migliore.