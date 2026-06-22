Ripreso da un cittadino ad abbondare rifiuti, il sindaco Termine: “è questo il senso di comunità”

Un cittadino ha documentato con un video un episodio di abbandono di rifiuti. È accaduto nella giornata di ieri, domenica 21 giugno 2026, in contrada Isabella a Sciacca. Le immagini riprendono una persona alla guida di una Fiat Panda blu metallizzato mentre abbandona rifiuti lungo la strada. Il cittadino che ha effettuato la segnalazione ha inoltre fornito ulteriori informazioni utili sul tragitto del veicolo. Tutti elementi che consentiranno al Comando di Polizia Locale di svolgere gli opportuni accertamenti, anche attraverso l’incrocio con le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

A darne notizia sono il sindaco Fabio Termine, l’assessore ai Rifiuti Salvino Patti e il comandante della Polizia Locale Salvatore Navarra che, nel condannare il gesto, esprimono gratitudine per il senso civico di chi ha visto e denunciato il grave episodio.

“Ringraziamo il cittadino, chi ha visto e non si è girato dall’altra parte ma ha scelto di fare la cosa giusta, documentando l’accaduto e fornendo informazioni preziose alle autorità – dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Salvino Patti –. È questo il senso di comunità che serve per difendere il nostro territorio dalle aggressioni: non sostituirsi agli organi di controllo, ma collaborare con loro. Il materiale sarà valutato dal Comando di Polizia Locale, che procederà agli accertamenti necessari per l’identificazione del responsabile e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge. Il controllo del territorio non si ferma e continuerà a essere rafforzato. Le telecamere, le verifiche della Polizia Locale e le segnalazioni dei cittadini rappresentano strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Chi pensa di poter sporcare, inquinare il territorio restando impunito deve sapere che oggi è sempre più difficile sfuggire alle verifiche anche grazie alla sensibilità dei cittadini”.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti, attraverso controlli, videosorveglianza, interventi di bonifica e collaborazione con la cittadinanza.

“Chiediamo a tutti i cittadini – dichiara il comandante Salvatore Navarra – di seguire questo esempio: non voltarsi dall’altra parte, segnalare, documentare quando possibile e trasmettere ogni elemento utile agli organi competenti. Ancora più incomprensibile è un gesto come quello documentato in contrada Isabella, dove il servizio di raccolta porta a porta è regolarmente attivo e l’isola ecologica è aperta ogni settimana dal lunedì al sabato. Abbandonare i rifiuti in queste condizioni è un comportamento incivile che danneggia l’ambiente e l’intera comunità”.