Sciacca, 140 mila euro per la cura degli spazi verdi della città

Gli interventi programmati prevedono, infatti, nel dettaglio: il controllo e il monitoraggio della stabilità degli alberi, operazioni di potatura sul patrimonio arboreo cittadino; interventi di manutenzione nelle aree verdi comunali; la cura delle ville e dei giardini pubblici.

“Aumentano le risorse per la cura del verde pubblico. L’Amministrazione comunale ha destinato 140 mila euro, un importo mai stanziato prima d’ora”. È quanto comunicano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Agnese Sinagra nell’illustrare la tipologia degli interventi programmati e la scelta della destinazione dei fondi. 

“In appena tre anni e mezzo – dichiarano – abbiamo aumentato considerevolmente e progressivamente negli anni le somme destinate arrivando stanziare 140.000 euro nel 2026. Somma, questa, superiore agli anni passati e notevolmente superiore rispetto agli importi irrisori degli scorsi decenni. Una scelta precisa per rafforzare un settore che in passato è stato debole, per superare la logica degli interventi d’urgenza e d’emergenza introducendo finalmente una gestione stabile, programmata, continuativa. Per anni la manutenzione del verde è stata affrontata in modo sporadico. Oggi possiamo affermare essere strutturata. Grazie a una programmazione più attenta e a un impiego più efficace delle risorse, abbiamo destinato quest’anno la somma di 140 mila euro alla cura degli spazi verdi della città. Un servizio che non riguarda soltanto il decoro e la pulizia, riguarda anche la sicurezza e la qualità della vita. Gli interventi programmati prevedono, infatti, nel dettaglio: il controllo e il monitoraggio della stabilità degli alberi, operazioni di potatura sul patrimonio arboreo cittadino; interventi di manutenzione nelle aree verdi comunali; la cura delle ville e dei giardini pubblici. Le risorse vengono trasformate in servizi, cura degli spazi e benessere per la comunità”.

