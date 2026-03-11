Sciacca, 140 mila euro per la cura degli spazi verdi della città

“Aumentano le risorse per la cura del verde pubblico. L’Amministrazione comunale ha destinato 140 mila euro, un importo mai stanziato prima d’ora”. È quanto comunicano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Agnese Sinagra nell’illustrare la tipologia degli interventi programmati e la scelta della destinazione dei fondi.

“In appena tre anni e mezzo – dichiarano – abbiamo aumentato considerevolmente e progressivamente negli anni le somme destinate arrivando stanziare 140.000 euro nel 2026. Somma, questa, superiore agli anni passati e notevolmente superiore rispetto agli importi irrisori degli scorsi decenni. Una scelta precisa per rafforzare un settore che in passato è stato debole, per superare la logica degli interventi d’urgenza e d’emergenza introducendo finalmente una gestione stabile, programmata, continuativa. Per anni la manutenzione del verde è stata affrontata in modo sporadico. Oggi possiamo affermare essere strutturata. Grazie a una programmazione più attenta e a un impiego più efficace delle risorse, abbiamo destinato quest’anno la somma di 140 mila euro alla cura degli spazi verdi della città. Un servizio che non riguarda soltanto il decoro e la pulizia, riguarda anche la sicurezza e la qualità della vita. Gli interventi programmati prevedono, infatti, nel dettaglio: il controllo e il monitoraggio della stabilità degli alberi, operazioni di potatura sul patrimonio arboreo cittadino; interventi di manutenzione nelle aree verdi comunali; la cura delle ville e dei giardini pubblici. Le risorse vengono trasformate in servizi, cura degli spazi e benessere per la comunità”.