Alla vista dei Carabinieri tenta di disfarsi della droga: arrestato pusher

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù hanno arrestato, in flagranza di reato, un 43enne residente a Lascari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei militari conoscitori dell’area, si è soffermata su un uomo il quale, alla vista delle forze dell’ordine, ha manifestato un evidente stato di agitazione e, tradito da uno sguardo sfuggente e da una gestualità tipica di chi occulta qualcosa di illecito, ha indotto gli operatori a procedere con un controllo d’iniziativa. L’intuizione investigativa ha trovato immediato riscontro quando l’uomo ha cercato di disfarsi di una bustina lanciandola in una aiuola. L’azione, repentina ma prontamente intercettata dai militari, ha portato al blocco immediato dell’indagato e al contestuale recupero del sacchetto. All’interno dell’involucro sono state rinvenute 17 dosi di cocaina, per un peso di circa 7 grammi, già confezionate e pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, estesa presso l’abitazione dell’indagato, ha permesso di rinvenire all’interno di una scatola, nascosta sotto un mobile della cucina, ulteriori 50 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e di 8.000 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita.

Tutta la droga è stata sequestrata e inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ha convalidato l’arresto per il 43enne, disponendo la misura degli arresti domiciliari.