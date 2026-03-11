Ultime Notizie

Agli arresti domiciliari con droga e 4mila euro in contanti: arrestato

L’uomo, di origini marocchine, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo – nell’ambito di predisposti servizi antidroga – hanno arrestato un 33enne, di origini marocchine, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo – in atto sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa – i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 350 grammi di hashish suddivisi in 3 panetti e varie dosi (occultati tra gli indumenti e in un cassetto della camera da letto), nonché materiale per il confezionamento della sostanza e una somma di 4.400 eurosuddivisa in vari tagli, ritenuta verosimilmente provento della predetta attività illecita.Alla luce di quanto emerso, lo straniero è stato quindi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto proseguono nelle iniziative di contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, adottate di concerto con la locale Procura della Repubblica – guidata dal Procuratore dott. Giuseppe Verzera – con l’intento di esprimere un’incisiva azione preventiva e repressione su tutto il territorio di competenza. 

