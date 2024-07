Sciacca, al via da domani servizio salvataggio in spiaggia: presenti anche i cani bagnino

Da domani nelle spiagge San Giorgio, Timpi Russi, Foggia e Maragani al via il servizio bagnini; Quest’anno per la prima volta il servizio prevede un esperimento per dimostrare che i cani non sono solo animali da compagnia ma hanno un ruolo determinante anche nel contesto sociale della sicurezza e prevenzione. Nella spiaggia della Foggia, per una giornata da stabilire, il servizio di vigilanza sarà garantito da cani addestrati al salvataggio in mare, animali del centro addestramento cani di salvataggio di Palermo.

Quest’anno il servizio ha una durata di 65 giorni con inizio dalle ore 9.00 sino alle ore 19.00. Due sono le spiagge cardioprotette (Timpi Russi e Maragani) e due le spiagge che avranno la possibilità del servizio di trasporto per le persone diversamente abili con sedia Job omologata (San Giorgio e Foggia).