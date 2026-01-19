Sciacca

Sciacca, al via il percorso di programmazione del piano Operativo del Turismo 2026–2027

Uno strumento che punta a rafforzare l’identità di Sciacca

L’Amministrazione comunale di Sciacca avvia il percorso di costruzione del Piano Operativo del Turismo 2026–2027, uno strumento di programmazione strategica e operativa pensato per mettere a sistema, rafforzare e rendere coerenti le politiche turistiche già avviate negli ultimi anni.

Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo Francesco Dimino, che sottolinea come il Piano rappresenti «un’evoluzione naturale del lavoro svolto finora dall’Amministrazione, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e dotare la città di uno strumento stabile di programmazione, capace di dare continuità, metodo e visione alle azioni sul turismo».

Il Piano Operativo del Turismo nasce dall’esigenza di ordinare e coordinare iniziative, eventi, progetti e investimenti già in campo, trasformandoli in una strategia strutturata che individui priorità, obiettivi e linee di azione per il biennio 2026–2027. Il Piano avrà una durata biennale e sarà costruito attraverso un percorso articolato e partecipato, che coinvolgerà istituzioni, operatori economici, categorie produttive e comunità locale, valorizzando le diverse vocazioni del territorio e favorendo un approccio condiviso allo sviluppo turistico.

“In questa direzione, – rende noto l’assessore Dimino – è già stato avviato un primo confronto istituzionale con il presidente della Commissione Attività Produttive, Giuseppe Catanzaro, finalizzato a definire modalità e strumenti di coinvolgimento dell’intero organismo consiliare. Il percorso vedrà inoltre la partecipazione del consigliere provinciale Alessandro Grassadonio, delegato alle Attività Produttive, e la collaborazione del consigliere provinciale Giuseppe Ambrogio, in un’ottica di raccordo tra politiche comunali e provinciali in materia di turismo e sviluppo economico. Il confronto sarà aperto al contributo di tutti i consiglieri comunali.

Il Piano si concluderà con la redazione del documento strategico-operativo, la sua presentazione pubblica e l’avvio della fase attuativa.

«L’obiettivo – conclude l’assessore Francesco Dimino – è consolidare un percorso già avviato e portarlo a maturità, arrivando al biennio 2026–2027 con un turismo che si programma, si costruisce e si condivide, rafforzando l’identità di Sciacca e creando opportunità durature per il territorio».

L’Amministrazione comunale renderà noti, nelle prossime settimane, i momenti di confronto pubblico previsti dal percorso.

Sciacca

