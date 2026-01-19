Sciacca, al via il percorso di programmazione del piano Operativo del Turismo 2026–2027

L’Amministrazione comunale di Sciacca avvia il percorso di costruzione del Piano Operativo del Turismo 2026–2027, uno strumento di programmazione strategica e operativa pensato per mettere a sistema, rafforzare e rendere coerenti le politiche turistiche già avviate negli ultimi anni.

Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo Francesco Dimino, che sottolinea come il Piano rappresenti «un’evoluzione naturale del lavoro svolto finora dall’Amministrazione, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e dotare la città di uno strumento stabile di programmazione, capace di dare continuità, metodo e visione alle azioni sul turismo».

Il Piano Operativo del Turismo nasce dall’esigenza di ordinare e coordinare iniziative, eventi, progetti e investimenti già in campo, trasformandoli in una strategia strutturata che individui priorità, obiettivi e linee di azione per il biennio 2026–2027. Il Piano avrà una durata biennale e sarà costruito attraverso un percorso articolato e partecipato, che coinvolgerà istituzioni, operatori economici, categorie produttive e comunità locale, valorizzando le diverse vocazioni del territorio e favorendo un approccio condiviso allo sviluppo turistico.

“In questa direzione, – rende noto l’assessore Dimino – è già stato avviato un primo confronto istituzionale con il presidente della Commissione Attività Produttive, Giuseppe Catanzaro, finalizzato a definire modalità e strumenti di coinvolgimento dell’intero organismo consiliare. Il percorso vedrà inoltre la partecipazione del consigliere provinciale Alessandro Grassadonio, delegato alle Attività Produttive, e la collaborazione del consigliere provinciale Giuseppe Ambrogio, in un’ottica di raccordo tra politiche comunali e provinciali in materia di turismo e sviluppo economico. Il confronto sarà aperto al contributo di tutti i consiglieri comunali.

Il Piano si concluderà con la redazione del documento strategico-operativo, la sua presentazione pubblica e l’avvio della fase attuativa.

«L’obiettivo – conclude l’assessore Francesco Dimino – è consolidare un percorso già avviato e portarlo a maturità, arrivando al biennio 2026–2027 con un turismo che si programma, si costruisce e si condivide, rafforzando l’identità di Sciacca e creando opportunità durature per il territorio».

L’Amministrazione comunale renderà noti, nelle prossime settimane, i momenti di confronto pubblico previsti dal percorso.