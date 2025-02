Sciacca, al via interventi di sistemazione dei pozzetti delle condotte idriche

Sistemazione dei pozzetti delle condotte idriche, eliminazione degli stati di pericolo per la pubblica e privata incolumità, rimozione delle transenne lungo le strade. Diversi sono gli interventi eseguiti dagli operai della Squadra di Pronto Intervento del Comune di Sciacca. È quanto rende noto l’assessore ai Servizi a Rete e alla Manutenzione delle Strade Alessandro Curreri.

“Con un piano predefinito e preciso di interventi – aggiunge l’assessore Curreri –, come Amministrazione comunale stiamo operando su più fronti, non solo su quello della riparazione delle rotture alle condotte idriche e il ripristino della loro funzionalità. Con una instancabile Squadra di Pronto Intervento coordinata dal funzionario Vito Friscia, stiamo rimuovendo anche alcune antiche criticità su strade nevralgiche del territorio. Stiamo installando dei nuovi pozzetti, in sostituzione dell’ente gestore, AICA, rimuovendo evidenti stati di pericolo e le transenne che li segnalavano. L’ultimo intervento è stato eseguito oggi, in Via De Gasperi, davanti al liceo Classico Fazello. Ma diversi altri interventi sono stati già eseguiti nelle ultime settimane nelle vie Ghezzi, Campania, Dante, Lido, Marco Polo. E altri saranno eseguiti nei prossimi giorni”.

L’assessore Alessandro Curreri rende noto, infine, che si sta intervenendo anche per l’eliminazione di altre situazione di pericolo: “Stiamo infatti lavorando in diversi punti della città per l’eliminazione di buche sulle strade, rendendo più sicura la viabilità”.