Sciacca, commemorazione del 76esimo anno dell’assassinio di Accursio Miraglia

La Cgil agrigentina, con la Fondazione Accursio Miraglia ed il patrocinio del Comune di Sciacca ricordano il Segretario della Camera del Lavoro di Sciacca caduto per mano vile ed assassina della mafia il 04 gennaio del 1947.

Miraglia ha lottato per il sociale, nelle lotte a fianco degli operai e nella continua ricerca di giustizia ed uguaglianza; un uomo che lottava con le parole ma che con i suoi discorsi semplici riusciva a gratificare la gente nella speranza e nell’insegnamento che la fratellanza e l’organizzazione erano fondamentali in quel periodo così difficile.

Diceva sempre: «Noi, organizzati, siamo un gruppo di fratelli. Se succede qualcosa, si ragiona».

Il dirigente sindacale ha aperto e diretto la prima Camera del Lavoro siciliana.

“Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio” diceva Accursio Miraglia. “ la Cgil ha inserito nel proprio Statuto la lotta alla mafia ed è per questa ragione – dichiara il segretario generale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi – che ci siamo sempre costituiti nei processi di mafia devolvendo in beneficenza il risarcimento”.

L’appuntamento è nella sala Blasco al piano terra del Municipio di Sciacca alle ore 9.30 del 4 gennaio 2023 subito dopo un corteo raggiungerà la stele in ricordo del sindacalista per depositare una corona di fiori.

Saranno presenti il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino ed il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Sicilia Antonello Cracolici. Hanno confermato la loro presenza associazioni e deputati.