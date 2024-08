Sciacca, esce dall’ospedale e ruba una moto: denunciato turista 

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno denunciato un ventitreenne del nord Italia, in questi giorni in vacanza nel popoloso centro dell’agrigentino, per il reato di furto. Il giovane, che si trovava nel nosocomio per alcuni accertamenti, una volta dimesso ha ben pensato di rubare uno scooter di cilindrata 300 che si trovava parcheggiato nell’area antistante al pronto soccorso. Poi la fuga. Il 23enne è stato immediatamente individuato e denunciato per furto. Il ragazzo, inoltre, era anche senza patente.