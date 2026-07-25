Sciacca Fiorita, conclusa la 1ª edizione: “La vera vittoria è aver generato una cultura della cura”

Si è conclusa la prima edizione di Sciacca Fiorita, il progetto ideato dalla Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza – Museo Diffuso dei 5 Sensi e realizzato in collaborazione con il Comune di Sciacca, nato per promuovere la cura condivisa della città attraverso la valorizzazione di balconi, finestre, vetrine e spazi esterni.

L’iniziativa ha coinvolto cittadini, attività commerciali e realtà del territorio, trasformando per diverse settimane numerosi angoli della città in segni concreti di bellezza, accoglienza e partecipazione e dimostrando come anche un piccolo gesto possa contribuire a migliorare il volto di Sciacca.

Al termine delle valutazioni della Giuria Tecnica, sono stati proclamati vincitori della prima edizione: Sciacca Fiorita d’Oro – Categoria Attività Commerciali: Hygge; Sciacca Fiorita d’Argento – Categoria Attività Commerciali: Ceramiche Salvatore Licata; Sciacca Fiorita di Bronzo – Categoria Cittadini: Ivana Fauci. Il Premio della Critica Social, assegnato attraverso le votazioni online, è stato conferito alla Comunità Terapeutica Assistita Santa Maria del Giglio, il cui allestimento ha saputo coinvolgere migliaia di persone, trasformando la partecipazione al contest in un’esperienza condivisa con gli ospiti della struttura e dimostrando come la bellezza possa diventare anche occasione di inclusione, relazione e cura. Le premiazioni si svolgeranno nelle prossime settimane.

Per la Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza, tuttavia, il valore di questa prima edizione va ben oltre la proclamazione dei vincitori. «Sciacca Fiorita non è nata soltanto per valorizzare gli allestimenti migliori. È nata per dimostrare che la bellezza può diventare un gesto di cittadinanza attiva. I premi riconoscono chi ha interpretato al meglio lo spirito del contest, ma il risultato più importante è aver visto tante persone scegliere spontaneamente di prendersi cura della città.»Tra i risultati più significativi di questa prima edizione c’è stato il coinvolgimento spontaneo di cittadini e attività commerciali che, pur non essendo iscritti al contest, hanno scelto di allestire i propri spazi. In molti hanno raccontato di averlo fatto dopo aver visto balconi e vetrine fiorite durante una passeggiata in città. È forse questo il risultato più bello di Sciacca Fiorita: quando un gesto di cura ne ispira un altro, la bellezza smette di essere un’iniziativa e diventa un’abitudine condivisa.«È stata la sorpresa più bella. Quando un balcone fiorito, una vetrina curata o un ingresso accogliente spingono qualcun altro a fare lo stesso, significa che la bellezza non resta un fatto estetico, ma diventa un esempio. È così che nasce una cultura della cura: un gesto che ne ispira un altro, fino a diventare patrimonio di tutta la comunità.»

La Cooperativa rivolge un sentito ringraziamento alla Giuria Tecnica, composta da professionalità provenienti da ambiti diversi, affinché la valutazione degli allestimenti potesse coglierne la qualità sotto molteplici aspetti.

Ne hanno fatto parte Agnese Sinagra, in rappresentanza del Comune di Sciacca; l’ingegnere Mario Di Giovanna, per il contributo tecnico nella valutazione dell’armonia degli allestimenti e del loro dialogo con il contesto urbano; Aromatiche ClaGia, per la competenza nella cura del verde e delle piante aromatiche; Cinzzia Santangelo, de L’Altra Sciacca, per l’attenzione agli aspetti identitari e scenografici; e Raffaella Riccobene, artista, per il suo sguardo creativo e la sensibilità artistica.

Un ringraziamento particolare è rivolto ai Partner Ufficiali dell’iniziativa – Comune di Sciacca, Rotary Club Sciacca e Aromatiche ClaGia – che hanno creduto nel progetto fin dalla sua prima edizione, contribuendo alla sua realizzazione e dimostrando come istituzioni, imprese e comunità possano collaborare nella costruzione del bene comune.

Con la conclusione di questa prima edizione, la Cooperativa rinnova il senso più profondo dell’iniziativa e guarda già al futuro. «Ogni comunità vive episodi che rischiano di raccontarla attraverso le sue pagine peggiori. Noi crediamo, invece, che una città debba essere raccontata anche attraverso le persone che, ogni giorno, scelgono di prendersene cura. Sciacca Fiorita nasce per dare valore a questi gesti semplici, spesso silenziosi, che rendono la città più bella, più accogliente e più viva. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, chi ha votato, la giuria, i nostri partner e anche chi, pur non essendo in concorso, ha scelto spontaneamente di unirsi a questa idea. Questa prima edizione non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso: l’auspicio è che il prossimo anno siano ancora di più i cittadini, le attività commerciali e le realtà del territorio che sceglieranno di contribuire, con un piccolo gesto, a rendere Sciacca sempre più bella e accogliente. Perché una città fiorisce davvero quando la cura diventa un gesto condiviso.»