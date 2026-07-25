La strage di cagnolini a Sciacca, chiesto l’arresto di un 41enne

La Procura della Repubblica di Sciacca ha chiesto gli arresti domiciliari per Paolo La Bella, 41 anni, indagato per la strage di cagnolini avvenuta negli scorsi giorni nel quartiere San Michele. In quell’occasione quattro cuccioli sono stati lasciati in una terrazza sotto il sole cocente trovando la morte. Altri quattro cani, invece, sono stati trovati sofferenti ma per fortuna non sono deceduti.

L’uomo era stato denunciato dagli agenti della polizia locale di Sciacca. Adesso la procuratrice Maria Teresa Maligno ed il sostituto Carlotta Buzzi chiedono l’applicazione della misura cautelare nei confronti del 41enne contestandogli il reato di uccisione di animali in maniera aggravata. La Bella si presenterà nei prossimi giorni davanti il gip di Sciacca per l’interrogatorio preventivo.