Lavoratori in nero in una struttura ricettiva a Montallegro, denuncia e maxi sanzione 

Due lavoratori in nero e diverse irregolarità amministrative. È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in una struttura ricettiva a Montallegro. Il controllo è scattato negli scorsi giorni.

I militari dell’Arma si sono presentati nella struttura riscontrando la presenza di due lavoratori irregolari con posizioni contributive e obblighi fiscali non a norma. Per questo motivo l’amministratore della società che gestisce la struttura è stato denunciato a piede libero e dovrà anche pagare una maxi sanzione.