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Picchia mamma e nipote e poi aggredisce i carabinieri, arrestato 40enne

La madre settantenne e la nipote ventenne sono finite in ospedale con traumi sparsi giudicati guaribili rispettivamente in venti e dieci giorni

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Chiede del denaro all’anziana madre e al rifiuto di quest’ultima la aggredisce. Non contento si scaglia anche contro la nipote, giunta in soccorso della parente, e i carabinieri intervenuti poco dopo. È successo a Licata dove un quarantenne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione aggravata, lesioni personali aggravate, e violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito è stato tradotto nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Le due donne – la madre settantenne e la nipote ventenne – sono finite invece in ospedale con prognosi rispettivamente di venti e dieci giorni. Anche un carabiniere ha riportato traumi sparsi ed è stato giudicato guaribile in una settimana. Secondo quanto ricostruito, il 40enne negli ultimi tempi avrebbe reso la vita della madre un inferno con continue richieste di denaro e insulti. Nell’ultimo episodio, però, si è passato il segno con una vera e propria aggressione. 

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