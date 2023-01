Sciacca, lezioni di chimica farmaceutica all’istituto Amato Vetrano 

Gli Studenti delle classi III A e IV A dell’indirizzo Tecnico Agrario “Produzioni e Trasformazioni” dell’Istituto Calogero Amato Vetrano di Sciacca hanno assistito ad una lezione di chimica farmaceutica tenuta dal farmacista dott. Maurizio Pace, segretario nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, con la collaborazione del dott. Leonardo Bono.

La lezione, oltre a descrivere la professione del Farmacista, ha compreso un’attività laboratoriale che ha entusiasmato gli studenti partecipanti; in particolare, durante l’incontro sono state preparate delle capsule mediche, un unguento ed una crema farmaceutica. Gli studenti hanno potuto così sperimentare in prima persona la realizzazione di un farmaco, approfondendo le competenze tecnico-scientifiche del loro corso di studi ed ampliando le conoscenze di un settore di studi, molto richiesto in questo periodo. La pandemia ha visto infatti crescere esponenzialmente l’interesse della comunità e di tutta l’opinione pubblica verso i vaccini, la ricerca scientifica e l’interazione dei farmaci e l’indirizzo Tecnico Agrario promuove, con questi incontri scientifici, l’approfondimento e l’aggiornamento su tali tematiche.

L’industria chimica, chimico-farmaceutica e dietetico-alimentare sono settori in forte crescita, non solo in Italia, e necessitano di studi specifici e di competenze che gli Studenti dell’Indirizzo Agrario acquisiscono durante la loro carriera e che possono spendere agevolmente presso le Università dell’area scientifica (biotecnologie, scienze biologiche, scienze e tecnologie chimiche…) e sanitaria (veterinaria, scienze e tecnologie farmaceutiche, professioni sanitarie tecniche…).