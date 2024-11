Sciacca, presentato il nuovo Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo

L’Amministrazione comunale di Sciacca, nella persona dell’assessore all’Urbanistica Salvino Patti in collaborazione con gli uffici del Terzo Settore Urbanistica, ha presentato oggi alla III Commissione consiliare Urbanistica presieduta dal presidente Ignazio Bivona e alla presenza dei consiglieri Alessandro Curreri e Alberto Sabella, il nuovo Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.

Questo strumento, di grande rilevanza per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio, definirà regole chiare e precise per la fruizione e l’utilizzo delle aree demaniali, favorendo un equilibrio tra tutela ambientale, accessibilità e crescita.

Il nuovo Piano prevede aree specifiche destinate alla balneazione, aree per il benessere degli animali d’affezione, spazi pensati per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, zone per gli sport acquatici, e infrastrutture che permetteranno il trasporto via mare con taxi nautici. Inoltre, sarà prevista la possibilità di realizzare un idroporto destinato all’atterraggio degli idrovolanti che rappresenterà una porta d’ingresso a nuove opportunità turistiche e di sviluppo.

La presentazione odierna, avvenuta in un clima di costruttivo dialogo, ha visto la partecipazione attiva dei membri della Commissione Urbanistica, che hanno contribuito con proposte e osservazioni alla stesura finale del Piano. L’obiettivo comune è quello di garantire uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali, favorendo al contempo l’attrattività del nostro territorio.

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, dopo la condivisione preventiva con la Commissione Urbanistica, sarà sottoposto a una prossima discussione in Giunta comunale per l’approvazione definitiva, al fine di proseguire l’iter che porterà all’attuazione delle nuove disposizioni.