Sciacca, pronta la manifestazione per i disservizi dell’ospedale

La manifestazione pro ospedale “Giovanni Paolo II” si svolgerà nel centro storico di Sciacca e non davanti la sede della struttura ospedaliera. Motivi di opportunità hanno portato gli organizzatori, su suggerimento delle forze dell’ordine, a modificare il programma iniziale.

Un sit in dinanzi l’ospedale in caso di accesso di emergenza alla struttura avrebbe potuto determinare dei problemi, per cui si è deciso di modificare il programma e farne un corteo, com’è stato fatto dieci giorni fa a Canicattì. Il raduno dei manifestanti è previsto alle ore 10 di venerdì 10 novembre in piazza Saverio Friscia. Da lì partirà un corteo che raggiungerà piazza Angelo Scandaliato.