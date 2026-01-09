Sciacca

Sciacca, riparte la nuova misura di Ztl in centro storico

Il provvedimento interessa Via Licata e Corso Vittorio Emanuele, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo e nei fine settimana.

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Dopo il provvedimento di ZTL degli ultimi mesi dello scorso fine anno conclusosi con le festività, e come già annunciato dal sindaco Fabio Termine, parte da questa sera una nuova misura di Zona a Traffico Limitato in centro storico.

Il provvedimento interessa Via Licata e Corso Vittorio Emanuele, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo e nei fine settimana.

La ZTL sarà così strutturata: In via Licata la ZTL sarà attiva il venerdì e il sabato: il venerdì dalle ore 21 all’1; il sabato dalle 21 alle 2. In Corso Vittorio Emanuele la ZTL sarà attiva sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 21

