Sciacca, riparte la nuova misura di Ztl in centro storico

Dopo il provvedimento di ZTL degli ultimi mesi dello scorso fine anno conclusosi con le festività, e come già annunciato dal sindaco Fabio Termine, parte da questa sera una nuova misura di Zona a Traffico Limitato in centro storico.

Il provvedimento interessa Via Licata e Corso Vittorio Emanuele, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo e nei fine settimana.

La ZTL sarà così strutturata: In via Licata la ZTL sarà attiva il venerdì e il sabato: il venerdì dalle ore 21 all’1; il sabato dalle 21 alle 2. In Corso Vittorio Emanuele la ZTL sarà attiva sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 21