Sciacca: Rosy Abruzzo lascia il M5S

Dopo le divisioni che hanno caratterizzato le attività dei due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Sciacca, Teresa Bilello e Alessandro Curreri, ora il movimento rischia di implodere dall’interno. Oggi è Rosy Abruzzo, candidata alle scorse elezioni amministrative ed attivista a prendere le distanze con un documento pubblico. “Dopo prolungata ed attenta riflessione sono pervenuta alla sofferta decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle” non condividendone più le attuali e contraddittorie scelte politiche.” Inizia così il documento diffuso oggi alla stampa da Rosy Abruzzo, avvocato e giornalista saccense, nota anche per aver fatto da presentatrice alle ultime edizioni del carnevale di Sciacca. “L’abbandonare questo Movimento – scrive ancora la Abruzzo – che mi ha vista particolarmente impegnata come candidata al Consiglio Comunale nelle elezioni amministrative del 2017, con 369 preferenze e prima dei non eletti, per non dire dell’impegno profuso in tutte le altre elezioni politiche regionali e nazionali, nasce anche dall’aver costatato una gestione, a tutti i livelli, poco chiara e non sempre condivisa.” La ex attivista del movimento grillino dice di avere riscontrato che molti attivisti meritevoli e capaci, nell’ambito del nostro territorio, sono stati allontanati per il solo errore di avere messo in discussione i disegni e i progetti politici di altri. “Sono stati emarginati – queste le sue parole – per la colpa di pensare e ragionare con la propria testa e valutati per l’appartenenza e non per il merito.” Per queste motivazioni la Abruzzo ha ritenuto, in un clima di diffidenza, di non potere più essere utile politicamente nel Movimento 5 Stelle. La sua scelta mette ancora più in evidenza contrasti e contraddizioni, emerse negli ultimi mesi all’interno del Movimento 5 Stelle di Sciacca, che hanno portato a divisioni e a prese di posizione anche da parte di parlamentari regionali e nazionali che hanno cercato di richiamare all’ordine chi aveva manifestato pubblicamente un orientamento politico ed amministrativo non allineato.