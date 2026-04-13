Scuola, interventi per 334 mila euro all’Istituto Vetrano Sciacca

Sara’ inaugurato mercoledi’ prossimo alle 10,30 a Sciacca, in provincia di Agrigento, il nuovo campo di padel dell’Istituto di istruzione superiore “Calogero Amato Vetrano”. La struttura fa parte di un intervento, finanziato dall’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione Siciliana con un contributo di 334 mila euro che include anche la riqualificazione di auditorium, mensa e biblioteca in fase di realizzazione. Si tratta di risorse del Fesr Sicilia 2021-2027 dedicate al potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici.

“Il nuovo impianto sportivo della scuola Amato Vetrano di Sciacca – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale Mimmo Turano, che mercoledi’ partecipera’ alla cerimonia di inaugurazione – rappresenta un valore aggiunto di grande rilevanza educativa e sociale, soprattutto perche’ parliamo di un territorio dove le opportunita’ sportive per i giovani sono ancora limitate. Complessivamente sono una ventina gli interventi finanziati dal governo Schifani nella sola provincia di Agrigento per la realizzazione di mense, palestre, biblioteche e auditorium. Stiamo lavorando bene e con serieta’ per la scuola siciliana. Molti cantieri sono in fase di definizione, altri, come quello di Sciacca, sono stati ultimati e si cominciano a vedere i risultati. Quello di mercoledi’ sara’ un momento di festa per la comunita’ scolastica che le Istituzioni avranno il piacere di condividere con gli studenti, i docenti e tutto il personale che vive e opera nella scuola ogni giorno”.

Ad oggi in Sicilia sono stati finanziati dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale 180 interventi per un totale di 53 milioni di euro. Le risorse sono destinate al potenziamento degli ambienti scolastici – tra cui mense, palestre, auditorium e biblioteche – nell’ambito della misura 4.2.1 del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale