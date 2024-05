Scuola, rinnovato il gemellaggio interprovinciale delle orchestre degli Istituti Comprensivi “Dante” di Sciacca e “Pirandello” di Mazara del Vallo

Giovedì, 9 maggio, per il secondo anno consecutivo, ha preso il via il gemellaggio interprovinciale delle Orchestre degli Istituti Comprensivi “Dante Alighieri” di Sciacca e “Luigi Pirandello” di Mazara del Vallo. Gli alunni delle classi prime dei percorsi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado di Sciacca sono stati accompagnati a Mazara del Vallo dal Dirigente Scolastico, professoressa Teresa Guazzelli, e dai docenti di chitarra, pianoforte, violino, clarinetto e percussioni che dirigono magistralmente la pluripremiata Orchestra giovanile “I. Scaturro”.

Qui sono stati accolti calorosamente dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “L. Pirandello”, dottoressa Antonina Marino, e da tutta la comunità educante, alunni, docenti e genitori. Dopo un primo momento di incontro e socializzazione tra i giovani orchestrali, ha avuto luogo la visita guidata presso i principali edifici storici del centro cittadino mazarese, al Museo del Satiro, alla mostra permanente dedicata a Pietro Consagra e alle collezioni civiche, tra cui Mazara in miniatura. Alle 12:00, nella splendida cornice dell’atrio interno del Collegio dei Gesuiti, gli alunni di Sciacca e di Mazara si sono fusi in un’unica grande orchestra, esibendosi in concerto con un variegato programma musicale.

Il concerto è stato molto apprezzato dal pubblico e l’orchestra non si è sottratta alle richieste di bis. Il gemellaggio musicale, che ha la finalità di promuovere la diffusione della cultura musicale fra i giovani, si inscrive nelle attività della Settimana nazionale della musica a Scuola 2024, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Marito per dare sostegno alla pratica musicale, alla quale va riconosciuta una particolare valenza educativa e formativa, e per testimoniare l’importanza delle attività musicali realizzate dalle Scuole nel corso dell’intero anno scolastico. Operando in questa direzione l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sciacca ha stretto una Convenzione con il Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera e partecipa a vari concorsi, non da ultimo quello indetto dagli “Amici della Musica” di Mazara del Vallo. Il prossimo attesissimo concerto per l’Orchestra “I. Scaturro”, che vanta un’attività più che trentennale, è in programma per il prossimo 30 maggio, quando gli alunni dell’I.C. “Dante Alighieri” di Sciacca accoglieranno nella città termale i compagni dell’I.C. “Luigi Pirandello” di Mazara del Vallo, ricambiando l’ospitalità ricevuta