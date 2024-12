Servizio civile universale, bando al comune di Sciacca per selezionare giovani

C’è anche il Comune di Sciacca tra gli enti accreditati per lo svolgimento di progetti di Servizio civile universale tramite l’associazione C.I.F. “don Minzoni” di Cattolica Eraclea. È quanto comunicano gli assessori alle Politiche Sociali Agnese Sinagra e al Turismo Francesco Dimino esprimendo soddisfazione per l’inserimento nella graduatoria nazionale definitiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “L’ammissione dei nostri progetti rappresenta una doppia opportunità: per i giovani in quanto avranno l’occasione di fare esperienza al servizio della città, con attività remunerata; e per il Comune di Sciacca l’occasione di realizzare tre progetti di grande valenza culturale e sociale e turistica. Dopo diversi anni Sciacca potrà usufruire dei giovani del Servizio civile nazionale per implementare sevizi essenziali come già accade in diversi enti”.

In seguito alla pubblicazione della graduatoria dei programmi di servizio civile universale si è preso atto che i tre progetti presentati sono stati valutati favorevolmente. I progetti hanno per oggetto l’educazione al patrimonio culturale paesaggistico rivolto ai minori; tutela e valorizzazione dei beni culturali e fruizione partecipativa rivolto ai visitatori del territorio; assistenza domiciliare, assistenza in struttura e turismo sociale rivolto alla terza età.

Il Dipartimento nazionale per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha diramato il bando per la selezione a livello nazionale di oltre 62 mila operatori volontari da impiegare in vari progetti. I volontari previsti per i tre progetti di Sciacca sono diciotto. Il bando è rivolto ai giovani volontari dai 18 ai 25 anni di età. Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto (nel caso di Sciacca, C.I.F. don Minzoni), esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line, entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Questo il link per visionare il bando nazionale: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/