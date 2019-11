Soldi per tutti i teatri agrigentini: resta fuori dai finanziamenti il Teatro Samonà di Sciacca

Sciacca resta ancora a bocca asciutta. Il governo della regione ha disposto un maxi intervento finanziario su tanti teatri siciliani ma il Teatro Samonà è rimasto tagliato fuori. Chiuso da circa due anni per la necessità di diversi adeguamenti alle normative vigenti ed ancora in mano alla regione, che ne è proprietario, il teatro Samonà, aperto grazie al Distretto siciliano del Rotary Club e poi utilizzato per un paio di stagioni durante la sindacatura Di Paola, oggi è l’emblema dell’immobilismo regionale e della lentezza della burocrazia. Quando si è diffusa la notizia di un intervento di ben 32 milioni sui teatri siciliani, di cui 3 milioni e 900 mila euro destinati solo a quelli agrigentini, in molti a Sciacca hanno sperato che parte di queste somme fossero indirizzate per il rilancio del teatro popolare saccense. Ma non è così. Ecco l’elenco completo dei destinatari, in provincia, dei finanziamenti regionali: all’ex Cinema Odeon di Agrigento andranno circa 230 mila euro; al Comune di Calamonaci per il Teatro Aldo Nicolaj quasi 200 mila euro; 196 mila euro per la Sala Teatro Luigi Pirandello nel cerchio del Caos; per l’ex chiesa di San Libertino ad Agrigento c’è pronto un finanziamento da 231 mila euro; stessa somma per il Teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia; al Teatro Sant’Alessandro di Santa Margherita di Belice andranno 220 mila euro; al Teatro Costabianca di Lido Rossello 230 mila euro; al teatro comunale Re Grillo del Comune di Licata sono destinati 230 mila euro; alla Sala Auditorium del Centro Polivalente di Campobello di Licata circa 77 mila euro; per l’auditorium comunale del comune di Cammarata 230 mila euro; all’ex Cinema Teatro Marconi di Grotte 218 mila euro; il Palacongressi di Agrigento gestito dal Parco Archeologico otterrà 231 mila euro; stessa somma per l’anfiteatro comunale di Montevago; al Teatro Comunale Regina Margherita di Racalmuto andranno 228 mila euro; al teatro Sociale di Canicattì186 mila euro; il Cine Teatro Chiaramonte di Palma di Montechiaro ha ottenuto un intervento di 225 mila euro; il Centro Civico di Menfi 230 mila euro; ed infine, per il Teatro Enzo Di Pisa di Casteltermini in arrivo 230 mila euro. Bisognerà capire ora il motivo per il quale non arriveranno soldi per il Teatro Samonà di Sciacca. Su questo tema si profila una nuova battaglia politica tra maggioranza ed opposizione.