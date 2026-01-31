PRIMO PIANO

Truffa del falso carabiniere a Sciacca, anziana derubata di oro per 50 mila euro

Solo dopo essersi resa conto dell’inganno, la donna si è rivolta ai veri carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti.

Ennesima truffa del falso carabiniere. La vittima è una anziana di 84 anni di Sciacca. Il copione è sempre lo stesso. Un uomo ha chiamato la donna al telefono spacciandosi per militare dell’arma avrebbe riferito che il marito era stato coinvolto in una rapina e successivamente gli ha spiegato che era necessario controllare i gioielli presenti in casa, per verificare se potessero essere riconducibili alla rapina.

Poco dopo la telefonata, un uomo si è presentato al citofono dell’abitazione dell’anziana, qualificandosi come carabiniere. Alla donna è stato detto che i preziosi dovevano essere fotografati e che, se non risultavano collegati al colpo, sarebbero stati riconsegnati.
Convinta della versione fornita e fidandosi del presunto militare, l’84enne ha consegnato tutti i monili raccolti nel corso della sua vita. Il valore dei monili sottratti è stato stimato in almeno 50 mila euro.

Solo dopo essersi resa conto dell’inganno, la donna si è rivolta ai veri carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori della truffa. 

