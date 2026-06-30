“Sotto il bosco di latte”: al via la terza edizione della Summer School di scrittura creativa tra i Nebrodi e l’Etna

L’Associazione Pro Loco di San Teodoro, nell’ambito delle iniziative culturali promosse dal Caffè Letterario Gesualdo Bufalino, ha ufficialmente aperto i termini di iscrizione per la terza edizione della Summer School di scrittura creativa “Sotto il bosco di latte”. L’evento formativo si svolgerà quest’anno dal 14 al 19 luglio 2026 e sposterà il suo nucleo operativo a Bronte, la nota cittadina situata alle pendici del vulcano, all’interno degli accoglienti spazi e dello splendido parco dell’agriturismo “Musa”.

Cos’è la Summer School e qual è il suo spirito

Nata nel piccolo e suggestivo borgo nebroideo di San Teodoro, la scuola estiva si evolve quest’anno espandendo i propri confini fino a comprendere il territorio del Parco dell’Etna. Sotto la prestigiosa direzione artistica della giornalista Rai e scrittrice Lidia Tilotta, e con la costante presenza del noto scrittore Luigi La Rosa per l’intera durata dell’evento, la scuola si propone come un’esperienza intensiva residenziale aperta a venti giovani desiderosi di esplorare a fondo le tecniche della narrazione e della poesia.

La formula della Summer School si fonda sul concetto di comunità e condivisione simbiotica. Non si tratta di una semplice sequenza di lezioni frontali, bensì di un’esperienza totale in cui docenti e allievi vivono sotto lo stesso tetto, condividendo ogni istante della giornata: dalle sessioni didattiche mattutine ai laboratori creativi pomeridiani immersi nella natura, fino ai pasti collettivi organizzati secondo un articolato “Percorso del gusto” volto a valorizzare le eccellenze gastronomiche locali. Le serate saranno invece dedicate alla socialità, al gioco letterario, alla musica e al dibattito editoriale, favorendo quella serenità psicologica e quel raccoglimento interiore che sono alla base di ogni autentico processo di creazione artistica.

Oltre alle lezioni teoriche in sede, la didattica prevede intense sessioni laboratoriali all’aperto in tre luoghi dal profondo valore naturalistico ed evocativo: le sponde del Lago Maullazzo, la fitta vegetazione del Bosco dell’Acerone e i panorami vulcanici di Piano dei Grilli, dove si terrà un modulo interamente dedicato alla poesia curato dalla scrittrice e poetessa Erica Donzella. Al termine dei sei giorni, ogni partecipante produrrà un proprio testo in prosa o in versi come frutto maturo di questo cammino umano e formativo.

Requisiti di ammissione e dettagli del bando

Il bando definisce in modo chiaro i parametri per poter accedere alla classe a numero chiuso:

Il corso è riservato a un massimo di 20 allievi.

I candidati devono avere un’età compresa tra i 17 e i 35 anni (la Direzione si riserva la facoltà di concedere lievi margini di tolleranza o eccezioni motivate).

È richiesto l’obbligo di soggiorno a Bronte presso la struttura ospitante per l’intera durata del corso, dal 14 al 19 luglio 2026.

I costi di partecipazione sono fissati in una quota unica di 320,00 euro. Tale somma include integralmente tutti i servizi erogati dalla scuola: la didattica, il materiale di studio, il vitto, l’alloggio per l’intero periodo presso l’agriturismo “Musa” (riservato in esclusiva per l’evento), i trasporti interni per le escursioni naturalistiche e le degustazioni dei prodotti tipici. Restano escluse e a carico dei singoli partecipanti unicamente le spese di viaggio per raggiungere la sede di Bronte e per il successivo rientro.

Come presentare la domanda di partecipazione

Per candidarsi è necessario inviare una comunicazione ufficiale tramite posta elettronica all’indirizzo del comitato organizzatore: prolocosanteodoro@gmail.com entro e non oltre il 5 luglio 2026.

La mail dovrà recare tassativamente come oggetto la dicitura: “PARTECIPAZIONE SUMMER SCHOOL 2026” e dovrà contenere all’interno i dati anagrafici e le generalità complete del richiedente.

Dato il limite rigoroso dei 20 posti disponibili, le richieste saranno accolte in base al mero ordine cronologico di arrivo. Gli interessati riceveranno una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta ammissione; solo dopo aver ricevuto tale convalida, l’allievo dovrà procedere al pagamento della quota di 320,00 euro tramite bonifico bancario entro e non oltre il 7 luglio 2026, pena l’esclusione dal corso.

Il bonifico dovrà essere intestato a “Associazione Pro Loco San Teodoro” presso l’IBAN: IT82N0503483890000000117611, indicando obbligatoriamente come causale: versamento quota iscrizione summer school 2026. Per rendere definitiva l’iscrizione, l’allievo dovrà infine trasmettere via mail al comitato una copia per immagine (scansione o fotografia nitida) della ricevuta dell’avvenuto versamento.

Il programma completo delle sei giornate

14 Luglio – Accoglienza e inaugurazione

Ore 15:00 – Arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione negli alloggi di Musa.

Ore 16:00 – Assemblea inaugurale nell’anfiteatro della struttura. Presentazione dei docenti, del percorso didattico e degli obiettivi formativi. Primo momento di confronto in cui i partecipanti si raccontano.

Ore 18:00 – Passeggiata alla scoperta della tenuta e visita guidata tra le vie di Bronte.

Ore 20:00 – Cena comunitaria.

Ore 21:30 – Serata di benvenuto con musica, conversazioni e giochi letterari.

15 Luglio – L’architettura del racconto

Ore 09:00 – Colazione.

Ore 10:00 – Sessione teorica con Luigi La Rosa sul tema “Dall’idea al racconto”.

Ore 13:00 – Laboratorio culinario guidato per conoscere la prima tappa del percorso gastronomico locale.

Ore 13:30 – Pranzo.

Ore 16:00 – Sessione di scrittura e laboratorio creativo sulle rive del Lago Maullazzo, con stesura ed esercitazione di lettura degli elaborati.

Ore 20:00 – Cena.

Ore 21:30 – Salotto culturale con una conversazione sul volume “Sogni di zenzero” di Lidia Tilotta e Mareme Cisse (Slow Food Editore), seguito da musica e giochi.

16 Luglio – Le strutture della narrazione

Ore 09:00 – Colazione.

Ore 10:00 – Sessione teorica con Luigi La Rosa focalizzata su “Forme e Strutture narrative”.

Ore 13:00 – Incontro in cucina per approfondire la seconda tappa del percorso gastronomico del territorio.

Ore 13:30 – Pranzo.

Ore 16:00 – Spostamento e laboratorio pratico nel cuore del Bosco dell’Acerone, con esercizi e commento collettivo dei testi prodotti.

Ore 20:00 – Cena.

Ore 21:30 – Chiacchierata letteraria incentrata sul libro “A Parigi con gli impressionisti” di Luigi La Rosa (Perrone Editore), accompagnata da intrattenimento musicale.

17 Luglio – La parola poetica

Ore 09:00 – Colazione.

Ore 10:00 – Sessione teorica guidata da Luigi La Rosa sul tema “I momenti della narrazione”.

Ore 13:00 – Terza tappa del percorso gastronomico alla scoperta dei segreti della cucina locale.

Ore 13:30 – Pranzo.

Ore 16:00 – Laboratorio intensivo “Il linguaggio della poesia”, curato ed eseguito dalla poetessa Erica Donzella nell’evocativa cornice di Piano dei Grilli.

Ore 20:00 – Cena.

Ore 21:30 – Spazio di discussione sul testo “Non Offendere” di Erica Donzella (Edizioni Kalós), musica e giochi di società letterari.

18 Luglio – Lo stile e l’anatomia dei personaggi

Ore 09:00 – Colazione.

Ore 10:00 – Lezione teorica conclusiva con Luigi La Rosa dedicata a “Personaggi, linguaggi e stile”.

Ore 13:30 – Grigliata conviviale organizzata nel boschetto privato dell’agriturismo Musa.

Ore 16:00 – Laboratorio di scrittura creativa finale nel boschetto della struttura, con revisione critica dei testi e letture.

Ore 20:00 – Cena.

Ore 21:30 – Festa conclusiva di fine Summer School.

19 Luglio – L’impegno della scrittura e i saluti

Ore 09:00 – Colazione.

Ore 10:00 – Incontro speciale condotto da Lidia Tilotta sul tema “Il ruolo sociale della scrittura: contronarrazione ed essere la voce dell’altro”.

Ore 11:30 – Assemblea plenaria di fine corso, confronto aperto sull’esperienza trascorsa e lettura degli elaborati definitivi realizzati dagli allievi.

Ore 14:00 – Pranzo di chiusura.

Ore 15:00 – Saluti istituzionali e conclusione formale della Summer School.

Il comitato organizzatore ricorda che i partecipanti che suonano uno strumento musicale (come chitarre o percussioni) sono invitati a portarlo con sé per arricchire i momenti di svago serale. Per qualsiasi informazione supplementare o chiarimento logistico, la segreteria risponde ai numeri telefonici +39 328 576 9896, +39 328 828 3424 e +39 338 280 0968, oltre che sui canali social ufficiali di Facebook e Instagram della Pro Loco San Teodoro.