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Scoperto finto carabiniere a Canicattì, si era fatto consegnare 5 mila euro da anziana 

Si era spacciato per un maresciallo e aveva convinto un’anziana di Canicattì a consegnare 5 mila euro, tra soldi e monili d’oro

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Era venuto in trasferta nell’Agrigentino per mettere a segno l’ormai nota truffa del finto carabiniere. Si era spacciato per un maresciallo e aveva convinto un’anziana di Canicattì a consegnare 5 mila euro, tra soldi e monili d’oro, per tirare fuori dai guai i figli coinvolti in un fantomatico incidente. I carabinieri della locale Compagnia, al termine di un’attività investigativa, hanno rintracciato e denunciato un 29enne catanese. L’uomo dovrà rispondere di truffa. Ed è anche possibile che il soggetto sia l’autore di altri colpi del genere in provincia. 

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