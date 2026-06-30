Agrigento

San Leone, studente raggirato con la truffa dello specchietto 

Il ventenne, davanti l’insistente richiesta di denaro, ha consegnato tutti i soldi che in quel momento aveva in tasca: 40 euro

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Un ventenne studente agrigentino è caduto nel raggiro della truffa dello specchietto. È accaduto nel pomeriggio lungo viale Emporium, nel quartiere balneare di San Leone. Il giovane era uscito da casa per sbrigare alcune commissioni quando ha sentito un colpo secco accompagnato da un forte rumore.

Poco dopo si è avvicinato un soggetto, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, che gli ha chiesto 300 euro per un presunto danno provocato allo specchietto. Il ventenne, davanti l’insistente richiesta di denaro, ha consegnato tutti i soldi che in quel momento aveva in tasca: 40 euro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stato vittima della truffa dello specchietto e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

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