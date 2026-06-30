A Santa Margherita di Belìce arriva il 1° Slalom del Gattopardo

Dopo il grande entusiasmo registrato nelle ultime settimane per il ritorno dello slalom automobilistico a Menfi, che ha riportato sulle strade del territorio piloti, appassionati e migliaia di spettatori, anche Santa Margherita di Belìce si prepara a vivere il fascino dei motori con una manifestazione destinata a diventare l’ennesimo appuntamento di forte attrazione per la città del Gattopardo.

Sabato 25 e domenica 26 luglio la Strada Provinciale S.P. 44 ospiterà infatti il 1° Slalom del Gattopardo, una manifestazione che promette di richiamare centinaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione, trasformando Santa Margherita di Belice in una vetrina di grande sport.L’evento rappresenta molto più di una competizione automobilistica: sarà un’occasione per valorizzare uno dei tratti più suggestivi del territorio, favorire l’indotto economico delle attività locali e offrire ai tanti appassionati una giornata all’insegna dell’adrenalina, della passione e dello spettacolo.

L’organizzazione è già al lavoro per curare ogni dettaglio dell’evento, dalla sicurezza del percorso all’accoglienza di piloti, team e pubblico, con l’obiettivo di garantire una manifestazione all’altezza dei più importanti appuntamenti regionali.

Grande soddisfazione viene espressa da Alessandro Guarino, tra i principali promotori dell’iniziativa, che fin dall’inizio ha creduto nella possibilità di portare lo slalom automobilistico a Santa Margherita di Belice.«Abbiamo creduto in questo progetto sin dal primo momento. Portare uno slalom a Santa Margherita di Belice significava accettare una sfida importante, ma anche offrire al nostro territorio un’occasione di crescita e di visibilità. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando con entusiasmo e spirito di collaborazione. Sono convinto che sarà una grande festa dello sport e che il pubblico saprà rispondere con la partecipazione che questa manifestazione merita. Vogliamo che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti. L’organizzazione è inoltre impegnata nella definizione degli ultimi accordi con gli sponsor che sosterranno la manifestazione, il cui prezioso contributo renderà possibile la realizzazione di questo importante appuntamento sportivo. Nei prossimi giorni saranno ufficialmente presentati tutti i partner che hanno scelto di credere nel 1° Slalom del Gattopardo, condividendo un progetto che punta a coniugare sport, promozione del territorio e crescita della comunità.»

Lo slalom del Gattopardo si inserisce in un momento di particolare vitalità per lo sport margheritese, confermando la volontà di investire in eventi capaci di unire passione, promozione territoriale e partecipazione.Per due giorni Santa Margherita di Belìce sarà il punto d’incontro di piloti, scuderie, appassionati e famiglie, offrendo uno spettacolo fatto di tecnica, precisione e velocità, ma anche di accoglienza e valorizzazione delle eccellenze locali.