Politica

Due deputati lasciano il M5S e aderiscono a Controcorrente di Ismaele La Vardera

Nasce il gruppo di Controcorrente all'Assemblea regionale siciliana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nasce il gruppo di Controcorrente all’Assemblea regionale siciliana: oltre al fondatore Ismaele La Vardera ne fanno parte due deputati che dicono addio al M5s, Carlo Gilistro e Jose Marano. “Insieme decidiamo di scrivere un pezzo di storia e di fondare il gruppo ‘Controcorrente La Vardera presidente’ al Parlamento siciliano”, afferma l’ex Iena, “fatico a trattenere l’emozione, ve lo prometto non vi deluderemo e i due colleghi non saranno gli unici, presto altre sorprese e altre adesioni che faranno la stessa scelta di coraggio, restando all’opposizione”, promette. “Con questo gesto vogliamo dire al campo largo che La Vardera e’ l’unico candidato presidente possibile”, dice Marano. “Serve visione e coraggio – afferma Gilistro – con La Vardera e quanti amano la Sicilia possiamo cambiare questa Regione.

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