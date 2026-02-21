Cronaca

A Palermo un muro crolla su alcune auto parcheggiate, un ferito

Al momento si esclude la presenza di altri feriti. Le cause sono in fase di accertamento.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Un muro è crollato stamane in via Nairobi a Palermo. Diverse le auto parcheggiate lungo la strada che sono rimaste schiacciate dal cedimento del muro. Sul posto sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il muro crollato, di un altezza di circa 3 metri e lungo circa 20/30 metri, ha coinvolto una persona, un 55enne, che ha subito ferite agli arti inferiori. Al momento si esclude la presenza di altri feriti. Le cause sono in fase di accertamento.

– Foto VVF –
(ITALPRESS).

0 commenti
A Palermo un muro crolla su alcune auto parcheggiate, un ferito
PRIMO PIANO

Aveva ricevuto un cuore danneggiato in fase espianto, è morto il piccolo Domenico
