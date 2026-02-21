Caltanissetta

Niscemi, l’Associazione Nazionale Carabinieri consegna sussidi a tre soci colpiti dalla frana

Segno tangibile di vicinanza e solidarietà

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

A Niscemi presso la Stazione Carabinieri, l’Ispettore Regionale per la Sicilia dell’Associazione Nazionale Carabinieri Ignazio Buzzi, alla presenza del Comandante Provinciale Carabinieri di Caltanissetta e del Comandante del Reparto Territoriale di Gela, ha consegnato a tre Soci che a seguito degli eventi franosi del 25 gennaio scorso hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, un sussidio economico concesso da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, quale segno tangibile di vicinanza e solidarietà nel momento di particolare difficoltà.

I Soci beneficiari, Signora Francesca Aparo e gli ex Carabinieri Ausiliari Salvatore Giarrizzo e Massimiliano Amato, particolarmente commossi, hanno espresso profonda gratitudine per l’attenzione ricevuta, su iniziativa del Presidente Nazionale Gen.C.A. Libero Lo Sardo, a testimonianza del legame indissolubile tra militari in servizio e personale in congedo.

Durante il sobrio momento di incontro, il Comandante Provinciale ha voluto richiamare il prezioso ruolo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, quale fedele testimone della storia dell’Arma e custode dei valori di ciascun Carabiniere, a cui è precipuo dovere morale far avvertire l’affetto, la vicinanza e il sostegno in ogni circostanza, e in particolare in situazioni difficili quale quella attuale di Niscemi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ribera

Grandinata devasta l’Arancia di Ribera, Daino: “agrumeti in ginocchio”
Palermo

Tenta furto ma cade da una canaletta, denunciato dopo aver finto un’aggressione
Agrigento

Accesso agli atti negato, il TAR Palermo condanna il Comune di Palma di Montechiaro, Tre Sorgenti e Palma ambiente sulla vicenda Amorosia
Caltanissetta

Niscemi, l’Associazione Nazionale Carabinieri consegna sussidi a tre soci colpiti dalla frana
Apertura

Il deputato Mancuso, il “cerchio magico” e le mire su Capitale della Cultura: “Entriamo nel circuito..”
Apertura

Corruzioni e tangenti: rischio processo per il Sindaco di Camastra e altri ventuno
banner italpress istituzionale banner italpress tv