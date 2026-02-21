Aveva ricevuto un cuore danneggiato in fase espianto, è morto il piccolo Domenico

Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi ridotto in fin di vita il 23 dicembre dopo avere subito il trapianto di un cuore arrivato danneggiato a causa di un errore in fase di espianto, e’ morto. Lo ha comunicato in una nota l’Azienda Ospedaliera dei Colli cui afferisce l’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo ha subito l’intervento che avrebbe dovuto salvargli la vita e invece gli ha negato il futuro. Domenico, dice la nota, “e’ deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. “La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il piu’ sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, conclude la nota.

Con il decesso del piccolo Domenico, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) i quali, in vista dell’autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere del più grave reato di omicidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate. Il prossimo passo degli inquirenti della VI sezione (sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) sarà disporre il sequestro della salma del bimbo, vittima di un trapianto fallito lo scorso 23 dicembre e rimasto in coma fino alle prime ore di stamattina. E al termine dell’esame autoptico il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro in vista degli accertamenti medici che verranno disposti dagli investigatori. I carabinieri del Nas di Napoli (coordinati dal comandante Alessandro Cisternino) sono già nell’ospedale Monaldi, dove il piccolo era in vita solo grazie all’Ecmo, il macchinario che l’ha tenuto finora in vita.

“Una preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d’esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo angelo”. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani reagendo alla notizia del decesso del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi di Napoli.