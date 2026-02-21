Ultime Notizie

In giro con un coltello in tasca: denunciato

Il neomaggiorenne aveva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 18 centimetri, con lama di 8 centimetri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri etnea, volto a prevenire e contrastare comportamenti illeciti e a garantire la sicurezza della collettività, i Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno deferito in stato di libertà un 18enne del posto per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una perquisizione personale eseguita d’iniziativa dai militari durante l’attività di controllo di un giardinetto pubblico; alla vista della pattuglia, il neomaggiorenne ha tentato di defilarsi ed è per questo atteggiamento guardingo che è subito stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, tra cui una perquisizione personale. 

In tasca, il giovane aveva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 18 centimetri, con lama di 8 centimetri, detenuto senza giustificato motivo, che è stato ovviamente sequestrato e, il 18enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Non si fermano all’Alt e fuggono in moto rischiando di travolgere pedoni: un arresto e una denuncia
Trapani

Finti contratti di lavoro per ottenere misura alternativa d’affidamento in prova: tre denunce
PRIMO PIANO

Aveva ricevuto un cuore danneggiato in fase espianto, è morto il piccolo Domenico
Ultime Notizie

In giro con un coltello in tasca: denunciato
Ribera

Grandinata devasta l’Arancia di Ribera, Daino: “agrumeti in ginocchio”
Palermo

Tenta furto ma cade da una canaletta, denunciato dopo aver finto un’aggressione
banner italpress istituzionale banner italpress tv