AGRIGENTO (ITALPRESS) – Sono già in giro per le vie di Agrigento i “Bus della Cultura”. Un modo che la TUA (Trasporti Urbani Agrigento) ha scelto per celebrare la Città della Valle dei Templi nell’anno in cui è Capitale italiana della Cultura. I “Bus della Cultura” vedranno ritratti sulle fiancate i tre grandi protagonisti dello […]