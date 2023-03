Aeronautica Militare, open day al 37^ Stormo di Trapani-Birgi per i cento anni

TRAPANI (ITALPRESS) – Il 37^ Stormo di Trapani-Birgi celebra i primi cento anni dell’Aeronautica Militare con un Open Day.

“E’ un grosso traguardo per l’Aeronautica Militare festeggiare questi cento anni e quindi una grandissima occasione di fare questo Open Day. Abbiamo aperto le nostre porte alla popolazione e devo dire che la risposta della comunità locale della Sicilia Occidentale è stata fantastica”, dichiara all’Italpress il colonnello Daniele Donati, Comandante del 37esimo Stormo di Trapani-Birgi.

“Stiamo ricevendo grandissime manifestazioni di affetto – aggiunge – e tutti quanti stanno apprezzando le nostre capacità che abbiamo messo in mostra, proprio per avvicinarci ai cittadini e far vedere quello che siamo in grado di fare a favore della collettività”.

L’aeroporto militare è stato aperto al pubblico, a testimoniare il lavoro dei militari a favore della collettività e il legame con la Sicilia.

“L’auspicio è che noi possiamo ispirare i giovani a diventare protagonisti della società futura e perchè no, servendo per l’Aeronautica Militare in una delle sue tante specialità; piloti, ingegneri, il ruolo delle armi e tutte le capacità operative che sono le eccellenze della nostra forza armata”, aggiunge il colonnello Donati.

“Festeggiamo i cento anni con la gente e per la gente – dichiara il Comandante dell’82^ Centro C.S.A.R., maggiore Marco Forcato – siamo da cento anni al fianco della collettività. Siamo veramente orgogliosi di ospitare tutta la popolazione del territorio, di aprire la base, far vedere un pò quelle che sono le nostre realtà quotidiane alle persone”.

foto xa3 Italpress

(ITALPRESS).