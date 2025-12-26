Apertura

Ribera, incendio in un appartamento: paura tra gli occupanti

Le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona della cucina per cause ancora in corso di accertamento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono intervenuti a Ribera, sul lungomare Seccagrande, per un incendio all’interno di un mini appartamento situato al piano terra di una villetta abitata da una famiglia. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona della cucina per cause ancora in corso di accertamento. Il fumo denso ha rapidamente invaso gli ambienti, costringendo gli occupanti a uscire dall’abitazione e a chiedere aiuto.

Durante le operazioni di spegnimento i pompieri hanno individuato e messo in sicurezza una bombola di gas che, a causa del calore, stava iniziando a surriscaldarsi. L’incendio ha provocato danni ingenti agli arredi e alla struttura interna dell’appartamento. L’area è stata dichiarata temporaneamente inagibile. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare l’origine del rogo.

