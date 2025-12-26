Scontro tra due auto alla rotonda Giunone: un ferito

Scontro tra due auto, una Peugeot e una Dacia, nei pressi della rotonda Giunone lungo la strada statale 640. Il bilancio è di una persona ferita, trasferita a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Gravi i danni riportati dalle vetture. Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e i carabinieri del nucleo Radiomobile per i rilievi e la viabilità.