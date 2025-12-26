Colpito da arma da fuoco, sedicenne in ospedale

A Catania, durante la vigilia di Natale, dove un 16enne è rimasto ferito a una gamba da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri lungo viale San Pio X, destando immediata preoccupazione per la giovane età della vittima e per le modalità dell’accaduto.

Il 16enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Garibaldi. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, sono stazionarie e non gravi. Il tempestivo intervento dei sanitari ha consentito di prestare immediata assistenza al ragazzo.

Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Squadra mobile. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è avvenuto il ferimento. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.