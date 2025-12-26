Apertura

Colpito da arma da fuoco, sedicenne in ospedale

Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Squadra mobile

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

A Catania, durante la vigilia di Natale, dove un 16enne è rimasto ferito a una gamba da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri lungo viale San Pio X, destando immediata preoccupazione per la giovane età della vittima e per le modalità dell’accaduto.

Il 16enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Garibaldi. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, sono stazionarie e non gravi. Il tempestivo intervento dei sanitari ha consentito di prestare immediata assistenza al ragazzo.

Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Squadra mobile. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è avvenuto il ferimento. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Ribera, incendio in un appartamento: paura tra gli occupanti
Cattolica Eraclea

Cattolica Eraclea, guardia medica chiusa fino al 6 gennaio
Catania

Rissa tra parenti al supermercato, un arresto e una denuncia
Agrigento

Scontro tra due auto alla rotonda Giunone: un ferito
Apertura

Sciacca, pistola e passamontagna rapinano commerciante: bottino da circa 10 mila euro
Apertura

Colpito da arma da fuoco, sedicenne in ospedale
banner italpress istituzionale banner italpress tv