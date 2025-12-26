Scoperte dalla Polizia in un condominio droga e munizioni

Proseguono i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga nei vari quartieri della città. L’ultimo controllo è stato effettuato dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catania, con il supporto degli agenti della squadra cinofili, nel quartiere San Giovanni Galermo. Come già accaduto nelle settimane precedenti, durante altre attività di perlustrazione dell’intero quartiere, anche in questa circostanza, i poliziotti hanno pattugliato a piedi le vie della zona per garantire una capillare ed efficace azione di controllo. Sono state setacciate diverse strade e, in via Eolie, i cani antidroga Maui e Ares della squadra cinofili hanno segnalato ai loro conduttori la presenza di droga, consentendo di rinvenire, occultanti nel vano ascensore di un condominio, due buste contenenti un totale di 112 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessivi 64 grammi, e 39 dosi di marijuana, per ulteriori 38 grammi.

Inoltre, accanto alla droga, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, è stato scoperto anche un contenitore di carta, con all’interno 50 cartucce calibro 22.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per essere successivamente analizzato da operatori esperti della Polizia Scientifica per approfondimenti investigativi.