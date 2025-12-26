Cattolica Eraclea

Cattolica Eraclea, guardia medica chiusa fino al 6 gennaio

A servizio della comunità ci sarò un’autoambulanza con un infermiere per garantire un supporto sanitario

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Fino al 6 gennaio niente guardia medica, soltanto un servizio di assistenza sanitaria con un’infermiere a Cattolica Eraclea. Lo ha comunicato il sindaco, Santo Borsellino.

“Si comunica, scrive il primo cittadino, che fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8 sarà al servizio della comunità, presso la guardia medica, un’autoambulanza con un infermiere, per garantire un supporto sanitario, vista la carenza di medici che stiamo attraversando. Ringrazio per l’impegno il Direttore Generale Capodieci e il Direttore Ercolino Marchica. Ci tengo a precisare che questa non è una soluzione definitiva, ma solo un modo per cercare di garantire il minimo servizio ai cittadini, in attesa che venga trovata una soluzione finale, al fine di non lasciare nessun territorio senza assistenza medica”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Ribera, incendio in un appartamento: paura tra gli occupanti
Cattolica Eraclea

Cattolica Eraclea, guardia medica chiusa fino al 6 gennaio
Catania

Rissa tra parenti al supermercato, un arresto e una denuncia
Agrigento

Scontro tra due auto alla rotonda Giunone: un ferito
Apertura

Sciacca, pistola e passamontagna rapinano commerciante: bottino da circa 10 mila euro
Apertura

Colpito da arma da fuoco, sedicenne in ospedale
banner italpress istituzionale banner italpress tv