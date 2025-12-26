Cattolica Eraclea, guardia medica chiusa fino al 6 gennaio

Fino al 6 gennaio niente guardia medica, soltanto un servizio di assistenza sanitaria con un’infermiere a Cattolica Eraclea. Lo ha comunicato il sindaco, Santo Borsellino.

“Si comunica, scrive il primo cittadino, che fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8 sarà al servizio della comunità, presso la guardia medica, un’autoambulanza con un infermiere, per garantire un supporto sanitario, vista la carenza di medici che stiamo attraversando. Ringrazio per l’impegno il Direttore Generale Capodieci e il Direttore Ercolino Marchica. Ci tengo a precisare che questa non è una soluzione definitiva, ma solo un modo per cercare di garantire il minimo servizio ai cittadini, in attesa che venga trovata una soluzione finale, al fine di non lasciare nessun territorio senza assistenza medica”.